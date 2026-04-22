«Зенит» СПб сравнял счёт в серии с «Локомотивом» за бронзовые медали Суперлиги-2025/2026

Волейболисты «Зенита» (Санкт-Петербург) одержали победу во втором матче серии за бронзовые медали Суперлиги-2025/2026 с «Локомотивом» (Новосибирск). Встреча проходила на площадке клуба из Санкт-Петербурга и завершилась со счётом 3:2 (20:25, 21:25, 25:18, 25:18, 15:12) в пользу «Зенита».

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Мужчины. Серия за бронзовые медали:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Локомотив» Новосибирск – 3:2 (20:25, 21:25, 25:18, 25:18, 15:12). Счёт в серии — 1-1.

Третий матч серии состоится 26 апреля на площадке «Локомотива».

В финале Суперлиги текущего сезона сыграют московское «Динамо» и казанский «Зенит». Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).