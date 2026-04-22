Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, продолжился плей-офф чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги по волейболу. В рамках игрового дня состоялся второй матч серии за бронзовые награды соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Волейбол. Мужчины. Суперлига-2025/2026. Плей-офф, серия за бронзовые медали. Результаты встречи 22 апреля:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Локомотив» Новосибирск — 3:2 (20:25, 21:25, 25:18, 25:18, 15:12).

Теперь счёт в серии за бронзовые медали до трёх побед стал равным — 1-1. Следующий матч серии пройдёт 26 апреля в Новосибирске.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).