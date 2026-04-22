Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу 22 апреля

Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу 22 апреля
Комментарии

Сегодня, 22 апреля, продолжился плей-офф чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги по волейболу. В рамках игрового дня состоялся второй матч серии за бронзовые награды соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Волейбол. Мужчины. Суперлига-2025/2026. Плей-офф, серия за бронзовые медали. Результаты встречи 22 апреля:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Локомотив» Новосибирск — 3:2 (20:25, 21:25, 25:18, 25:18, 15:12).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

Теперь счёт в серии за бронзовые медали до трёх побед стал равным — 1-1. Следующий матч серии пройдёт 26 апреля в Новосибирске.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь плей-офф Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
Это какая-то Медиалига, а не волейбол! В матче «бронзовой» серии едва не дошло до драки
Это какая-то Медиалига, а не волейбол! В матче «бронзовой» серии едва не дошло до драки
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android