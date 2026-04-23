Расписание матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу на 23 апреля

Сегодня, 23 апреля, продолжится серия плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоится второй матч серии за первое место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Мужчины. Расписание матчей на 23 апреля (время московское):

19:00. «Зенит-Казань» — «Динамо» Москва. Счёт в серии — 0-1.

В серии за третье место Суперлиги текущего сезона играют «Локомотив» из Новосибирска и петербургский «Зенит». Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл петербургский «Зенит» (3-0 в серии).