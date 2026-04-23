«Зенит-Казань» — «Динамо»: во сколько начало второго матча финала Суперлиги, где смотреть

Зенит-Казань — Динамо Москва: во сколько начало 2-го матча финала Суперлиги сезона-2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 23 апреля, в рамках плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026 продолжится серия за первое место. За золотые медали борются казанский «Зенит» и московское «Динамо». Счёт в серии 1-0 в пользу команды из Москвы. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 2-й матч
23 апреля 2026, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
2-я партия
1 : 0
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Посмотреть трансляцию второго матча серии за первое место плей-офф Суперлиги-2025/2026 «Зенит-Казань» – «Динамо» Москва можно на канале «Матч! Страна».

В серии за третье место текущего сезона играют санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». Счёт в серии 1-1.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Эмоций хватило! «Локомотив» с победы стартовал в «бронзовой» серии мужской Суперлиги
