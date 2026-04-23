«Зенит-Казань» — «Динамо»: во сколько начало второго матча финала Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 23 апреля, в рамках плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026 продолжится серия за первое место. За золотые медали борются казанский «Зенит» и московское «Динамо». Счёт в серии 1-0 в пользу команды из Москвы. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Посмотреть трансляцию второго матча серии за первое место плей-офф Суперлиги-2025/2026 «Зенит-Казань» – «Динамо» Москва можно на канале «Матч! Страна».

В серии за третье место текущего сезона играют санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». Счёт в серии 1-1.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).