Калининградский «Локомотив» продлил контракт с лучшим бомбардиром Суперлиги-2025/2026

Женский волейбольный клуб «Локомотив» (Калининградская область) объявил о продлении контракта с бразильской диагональной Киси Насименто ещё на один год.

Отметим, что в сезоне-2025/2026 чемпионата России среди команд Суперлиги Насименто набрала 561 очко в 28 матчах, из них 58 на блоке и 17 на подаче. Она стала самым результативным игроком Суперлиги.

«В минувшем сезоне мы не смогли выиграть медали Суперлиги, не лучшим образом выступили в Кубке России. Конечно, мы все недовольны таким итогом. Мне очень хочется добиться больших успехов вместе с «Локомотивом», поэтому я приняла решение продлить контракт и остаться в Калининграде. Уверена, следующий сезон мы проведём лучше. До скорой встречи!» — приводит слова Насименто пресс-служба команды.