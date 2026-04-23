Волейболисты «Динамо» вновь обыграли «Зенит-Казань» и находятся в одной победе от титула

Мужской волейбольный клуб «Динамо» (Москва) одержал победу во втором матче финальной серии чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги, в которой сражается с действующим чемпионом «Зенитом-Казань». Матч, прошедший в Казани, завершился со счётом 3:1 (21:25, 25:15, 25:18, 25:20) в пользу гостей. Таким образом, «Динамо» неожиданно ведёт со счётом 2-0 в серии до трёх побед.

Самым результативным игроком встречи стал диагональный «Динамо» Максим Сапожков, в его активе 18 очков, 16 добавил Москве Антон Семышев, 13 на счету Дениса Богдана. У Казани больше всех очков набрал Дмитрий Волков (12).

Следующий матч серии за золото мужской Суперлиги состоится 27 апреля в Москве.

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России, он побеждает в Суперлиге последние три сезона. Всего у «Зенита-Казань» 13 побед в чемпионатах России.