Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Зенит Казань – Динамо Москва, результат матча 23 апреля 26, счет 1:3, финал мужской Суперлиги

Волейболисты «Динамо» вновь обыграли «Зенит-Казань» и находятся в одной победе от титула
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Динамо» (Москва) одержал победу во втором матче финальной серии чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги, в которой сражается с действующим чемпионом «Зенитом-Казань». Матч, прошедший в Казани, завершился со счётом 3:1 (21:25, 25:15, 25:18, 25:20) в пользу гостей. Таким образом, «Динамо» неожиданно ведёт со счётом 2-0 в серии до трёх побед.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 2-й матч
23 апреля 2026, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Самым результативным игроком встречи стал диагональный «Динамо» Максим Сапожков, в его активе 18 очков, 16 добавил Москве Антон Семышев, 13 на счету Дениса Богдана. У Казани больше всех очков набрал Дмитрий Волков (12).

Следующий матч серии за золото мужской Суперлиги состоится 27 апреля в Москве.

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России, он побеждает в Суперлиге последние три сезона. Всего у «Зенита-Казань» 13 побед в чемпионатах России.

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026 по волейболу
Таблица плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026 по волейболу
«Динамо» разобралось с «Зенитом» во втором матче финала Суперлиги! Как это было?
«Динамо» разобралось с «Зенитом» во втором матче финала Суперлиги! Как это было?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android