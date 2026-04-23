Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу 23 апреля

Сегодня, 23 апреля, продолжился плей-офф мужского чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги по волейболу. В рамках игрового дня состоялся второй матч серии за золотые награды. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Волейбол. Мужчины. Суперлига-2025/2026. Плей-офф, серия за титул. Результаты встречи 23 апреля:

«Зенит-Казань» Казань – «Динамо М» Москва – 1:3 (25:21, 15:25, 18:25, 20:25).

Теперь счёт в серии за золотые медали до трёх побед стал 2-0 в пользу «Динамо». Следующий матч серии пройдёт 27 апреля в Москве и может стать решающим.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).