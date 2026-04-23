Результаты матчей мужского Кубка России — 2026 по волейболу на 23 апреля

Сегодня, 23 апреля, продолжился розыгрыш Кубка России – 2026 по волейболу среди мужских команд. В рамках очередного игрового дня прошли первые матчи 1-го тура третьего предварительного этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Кубок России — 2026, мужчины. Предварительный этап. Результаты на 23 апреля:

«Енисей» Красноярск – «Динамо-ЛО» Ленинградская область – 0:3 (14:25, 16:25, 21:25).

«Факел Ямал» Новый Уренгой – «Белогорье» Белгород – 1:3 (20:25, 25:21, 20:25, 21:25).

Действующим победителем соревнований является новосибирский «Локомотив», который в финале розыгрыша турнира 2025 года обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14). Финальная часть будет проходить с 12 по 17 мая в Москве. Эта стадия турнира известна как «Финал шести».