«Я Пламен Константинов, не Ванга». Тренер «Локомотива» — о состоянии Николова

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение во втором матче с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в рамках бронзовой серии чемпионата России и рассказал о травме Симеона Николова.

«Мы ожидали, что не будет легко, что будет реакция со стороны «Зенита». Она была, они не хотели проигрывать, что логично. Я думаю, то, что зацепились командами – это нормально во время таких ответственных игр. «Зенит» бился, победил, с победой. Мы тоже бились, проиграли, будем биться дальше.

Что с Симеоном Николовым? Он либо разорвал, либо надорвал мышцу, поэтому медицинский штаб сказал, что нельзя рисковать.

Восстановится ли к следующему матчу? Я Пламен Константинов, не Ванга, хотя и она болгарка, и я. Но я не знаю. Будем смотреть, после игры сделаем МРТ, УЗИ, всё, что нужно, чтобы понять, насколько травма серьёзная. Если разорвал – то к домашним матчам не восстановится, если какой-то микронадрыв, тогда шансы есть», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.