Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Я Пламен Константинов, не Ванга». Тренер «Локомотива» — о состоянии Николова

«Я Пламен Константинов, не Ванга». Тренер «Локомотива» — о состоянии Николова
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение во втором матче с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в рамках бронзовой серии чемпионата России и рассказал о травме Симеона Николова.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Мы ожидали, что не будет легко, что будет реакция со стороны «Зенита». Она была, они не хотели проигрывать, что логично. Я думаю, то, что зацепились командами – это нормально во время таких ответственных игр. «Зенит» бился, победил, с победой. Мы тоже бились, проиграли, будем биться дальше.

Что с Симеоном Николовым? Он либо разорвал, либо надорвал мышцу, поэтому медицинский штаб сказал, что нельзя рисковать.

Восстановится ли к следующему матчу? Я Пламен Константинов, не Ванга, хотя и она болгарка, и я. Но я не знаю. Будем смотреть, после игры сделаем МРТ, УЗИ, всё, что нужно, чтобы понять, насколько травма серьёзная. Если разорвал – то к домашним матчам не восстановится, если какой-то микронадрыв, тогда шансы есть», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android