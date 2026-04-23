Доигровщик «Зенита» рассказал, как удалось победить «Локомотив» на тай-брейке после 0:2

Доигровщик петербургского «Зенита» Роман Пакшин рассказал, как его команде удалось победить новосибирский «Локомотив» во втором матче в рамках серии за бронзовые медали чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:2 (20:25, 21:25, 25:18, 25:18, 15:12).

«Получилась красивая, напряжённая игра с каждой стороны, спасибо обеим командам. Эмоции сегодня бушевали, очень много было показано жёлтых и красных карточек. Но когда мы 0:2 проигрываем, наверное, уже терять нечего, эмоции выходят на первый план. С их помощью мы реабилитировались и победили сегодня.

Третья партия стала переломной, в концовке чувствовалось, что «Локомотив» поднаелся, потому что предыдущая серия у них была долгая. Хорошо, что мы вцепились в них и выгрызали каждое очко в каждой из партий. Мы вернулись в серию, сейчас 1-1, нужно выигрывать в Новосибирске, мы к этому будем готовиться», – приводит слова Пакшина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.