Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Доигровщик «Зенита» рассказал, как удалось победить «Локомотив» на тай-брейке после 0:2
Комментарии

Доигровщик петербургского «Зенита» Роман Пакшин рассказал, как его команде удалось победить новосибирский «Локомотив» во втором матче в рамках серии за бронзовые медали чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:2 (20:25, 21:25, 25:18, 25:18, 15:12).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Получилась красивая, напряжённая игра с каждой стороны, спасибо обеим командам. Эмоции сегодня бушевали, очень много было показано жёлтых и красных карточек. Но когда мы 0:2 проигрываем, наверное, уже терять нечего, эмоции выходят на первый план. С их помощью мы реабилитировались и победили сегодня.

Третья партия стала переломной, в концовке чувствовалось, что «Локомотив» поднаелся, потому что предыдущая серия у них была долгая. Хорошо, что мы вцепились в них и выгрызали каждое очко в каждой из партий. Мы вернулись в серию, сейчас 1-1, нужно выигрывать в Новосибирске, мы к этому будем готовиться», – приводит слова Пакшина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android