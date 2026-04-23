Пламен Константинов: стыд судейской комиссии российской федерации волейбола

Пламен Константинов: стыд судейской комиссии российской федерации волейбола
Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов раскритиковал работу судьи во втором матче с «Зенитом» в рамках бронзовой серии чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:2 (20:25, 21:25, 25:18, 25:18, 15:12) в пользу петербургской команды.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Хочу сказать, что тренеров «Зенита» не красит, что они заставляют своих игроков заниматься тем, от чего отказался уже весь мир. Весь мир уже принял решение по этим обманным движениям на подаче. Уже год прошёл, а до российской федерации и Титова это не дошло. Пока дойдёт, уже сезон закончится. Я считаю, что это нарушение фэйр-плей. Я как тренер не буду просить своих игроков делать такой обман. Потому что это не волейбол.

Дальше про сегодняшний судейский стыд. Такие люди, как первый судья сегодня, должен быть отстранён и дальше максимум судить вышку Б. И никогда, чтобы даже не подумал про Суперлигу. Пока такие люди будут судить такие ответственные игры, никогда российский чемпионат не будет на уровне других топовых. Один такой портит всю картину, и обе команды недовольны.

Он кучу глупостей совершил и думал, как вернуть и помочь «Зениту». Абсолютно чистая ситуация отдаётся в обратную сторону. Если я его увижу на другой игре – стыд судейской комиссии российской федерации волейбола», – сказал Константинов в послематчевом интервью.

