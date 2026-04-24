Брянский прокомментировал вторую победу «Динамо» в финальной серии с «Зенитом-Казань»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу своей команды во втором матче серии с «Зенитом-Казань» за золото чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. Теперь счёт в серии 2-0 в пользу «Динамо».

«Сыграли, может быть, более слаженно, чем в первом матче. В целом доволен. Конкретно в этом матче мы были хороши. Всё в совокупности сыграло роль. Мы играли в свой волейбол. Мы должны были сделать то, что нужно было сделать, постараться во всяком случае.

И соперник где-то в каких-то моментах нам это позволил сделать. Игра порой сама диктует, как действовать. Не всегда всё работает по установке», – передаёт слова Брянского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч серии за золото мужской Суперлиги состоится 27 апреля в Москве.