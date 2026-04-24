Вербов: если нам суждено проиграть, то мы должны это сделать с душой и сердцем

Главный тренер МВК «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал второе поражение своей команды от московского «Динамо» в рамках финальной серии чемпионата России– 2025/2026 среди команд Суперлиги. Теперь счёт в серии 2-0 в пользу «Динамо».

«Поздравляю «Динамо». Они были на голову сильнее, заслуженно победили. Нам руки точно опускать не надо. Если, как говорится, нам суждено проиграть, мы точно должны это сделать с душой и сердцем. Сегодня мы больше расстраивались и переживали, пытались что-то из себя искусственно достать, но искусственно не получается. Когда у тебя всё валится, про какое возвращение в игру можно говорить?

Сегодня мы проиграли как команда, как тренер я проиграл. Во всех элементах «Динамо» было лучше и заслуженно ведёт 2-0 в серии. Идём дальше, анализируем, восстанавливаемся и бьёмся до конца.

Важно, чтобы мы проявили волю, характер, потому что за нас болеет большое количество людей, и мы просто не имеем права доезжать или доигрывать, или расстраиваться, переживать. Уже целый сезон позади, будет с нашей стороны предательством друг друга и наших болельщиков, если мы не достанем максимум из себя», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч серии за золото мужской Суперлиги состоится 27 апреля в Москве.