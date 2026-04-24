Вербов: мы не показываем в плей-офф своего максимума, вопросы к тренерскому штабу

Главный тренер МВК «Зенит-Казань» Алексей Вербов высказался о причинах второго поражения своей команды от московского «Динамо» в рамках финальной серии чемпионата России– 2025/2026 среди команд Суперлиги. Теперь счёт в серии 2-0 в пользу «Динамо».

«Было ощущение в первой партии, что всё должно сложиться хорошо для нас. Была одна команда, но в какой-то момент просто всё развалилось. Мы ничего не могли сделать. Всё, что на нашу сторону перекидывалось – валилось. «Динамо» – отличная команда, блокирующая команда, особенно со стороны, где наши доигровщики. Но в то же время у нас ребята, которые знают, как играть с этим блоком. Но сегодня всё, что ударили – вниз под себя, ничего не подстраховали.

Весь плей-офф не можем найти подачу. Можно выделить отдельные игры, в которых Лабинский подавал. Романовский – последние матчи. Понятно, что у Волкова есть объективные причины, которую ему мешают. Но остальная команда должна помогать в этом элементе и облегчать нам жизнь. После первого матча я говорил, что мы не успели переключиться на «Динамо». Но сейчас-то уже второй матч, какая-то адаптация уже должна была произойти, а получилась даже обратная какая-то ситуация.

Мы не справились в атаке, принимали неправильные решения, а они даже с негативного приёма всё забивали. Когда ты позволяешь сопернику забивать любые мячи двумя руками, конечно, они будут себя уверенно чувствовать уже в хорошей ситуации.

Наша атака – это уже производная того, что мы не смогли им создать сложности и трудности какие-то. К сожалению, в этом плей-офф мы не показываем своего максимума. Это прежде всего вопросы к нам самим, в том числе к тренерскому штабу. Подача и блок всегда были нашим сильным оружием, но они выпадают», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.