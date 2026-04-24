«Абсолютно ничего не потеряно». Вербов — о втором поражении «Зенита-Казань» в финале ЧР

Главный тренер МВК «Зенит-Казань» Алексей Вербов считает, что исход серии (0-2) с московским «Динамо» в рамках финала чемпионата России– 2025/2026 среди команд Суперлиги ещё не предрешён.

«Ещё абсолютно ничего не потеряно. В истории было много случаев, когда команды возвращались с 0-2. Мы с этой командой играли, мы знаем, как играть. Мы просто должны сделать всё лучше. Оттолкнуться от дна, наверное, проще, да, чем когда ты наверху там плаваешь где-то.

Терять уже нечего, и надеюсь, что это нам поможет в следующем матче. Надо выходить и показывать свои лучшие качества на площадке. У нас есть огромный запас, мы не должны так плохо играть», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч серии за золото мужской Суперлиги состоится 27 апреля в Москве.