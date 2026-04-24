«Абсолютно ничего не потеряно». Вербов — о втором поражении «Зенита-Казань» в финале ЧР

«Абсолютно ничего не потеряно». Вербов — о втором поражении «Зенита-Казань» в финале ЧР
Главный тренер МВК «Зенит-Казань» Алексей Вербов считает, что исход серии (0-2) с московским «Динамо» в рамках финала чемпионата России– 2025/2026 среди команд Суперлиги ещё не предрешён.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 2-й матч
23 апреля 2026, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

«Ещё абсолютно ничего не потеряно. В истории было много случаев, когда команды возвращались с 0-2. Мы с этой командой играли, мы знаем, как играть. Мы просто должны сделать всё лучше. Оттолкнуться от дна, наверное, проще, да, чем когда ты наверху там плаваешь где-то.

Терять уже нечего, и надеюсь, что это нам поможет в следующем матче. Надо выходить и показывать свои лучшие качества на площадке. У нас есть огромный запас, мы не должны так плохо играть», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч серии за золото мужской Суперлиги состоится 27 апреля в Москве.

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026 по волейболу
Таблица плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026 по волейболу
Материалы по теме
«Динамо» разобралось с «Зенитом» во втором матче финала Суперлиги! Как это было?
«Динамо» разобралось с «Зенитом» во втором матче финала Суперлиги! Как это было?
