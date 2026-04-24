Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Зенит-Казань» впервые при Алексее Вербове проиграл два матча подряд в чемпионате России

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» впервые проиграл два матча подряд при Алексее Вербове. Главный тренер возглавил команду в 2021 году.

Оба поражения «Зениту» нанесло московское «Динамо» на домашней площадке казанского клуба в финальной серии чемпионата России. Первая встреча завершилась со счётом 2:3 (21:25, 22:25, 25:14, 25:23, 12:15), вторая – со счётом 1:3 (25:21, 15:25, 18:25, 20:25). Третий матч в серии запланирован на 27 апреля.

Напомним, последние три сезона именно «Зенит-Казань» становился чемпионом России. Всего у клуба 13 титулов чемпиона России. До серии побед казанской команды чемпионом турнира было московское «Динамо» в сезоне-2021/2022.

