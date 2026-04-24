ВФВ — о критике Пламена Константинова: подмена понятий

Главный судья второго матча «бронзовой» серии чемпионата России Равил Самедов отреагировал на критику главного тренера «Локомотива» Пламена Константинова. Болгарский специалист отметил, что игроки петербургского «Зенита» использовали обманные движения на подаче, запрещённые во всём мире, и обвинил судейский штаб матча.

«Решение судей было строго в рамках действующих сейчас правил. По имеющейся у меня информации, ФИВБ только в феврале объявила, что проведёт ряд тестов на Лиге наций и других турнирах, куда будет входить и проверка нововведений для исключения фейковых подач. По результатам этих тестов будут приниматься решения по изменению правил или их интерпретации.

На мой взгляд, говорить «весь мир уже год как перешёл» — подмена понятий. Конечно, я думаю, что тест будет успешным и ФИВБ применит новую интерпретацию, исключающую возможность фейковой подачи. Но бежать впереди паровоза и необоснованно менять трактовки правил у нас в стране, тем более до их проверки по линии ФИВБ накануне важнейших матчей чемпионата – ещё более неправильно.

Возможно, они будут изменены после окончания чемпионата, если так решат на президиуме ВФВ по итогам их одобрения ФИВБ для международного уровня по завершении тестов на Лиге наций», – приводит слова Самедова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.