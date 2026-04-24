ВФВ — о работе судейского штаба: оценка положительная. Пламена захлестнули эмоции

Главный судья второго матча «бронзовой» серии чемпионата России Равил Самедов после критики судейского штаба Пламеном Константиновым дал оценку работы своей команды.

«Оценка в целом положительная, хотя команды создавали очень наэлектризованную атмосферу, которая значительно осложняла ход матча. Возможно, Артамонову стоило быть более строгим по отношению к поведению команд. Но количество красных карточек было рекордным для чемпионата, и они предъявлялись по делу.

Что точно нужно улучшать и над чем нужно работать, так это над качеством разъяснений в микрофон. Свои решения нужно объяснять так, чтобы после них вопросов уже не было. Работать над этим точно нужно.

Коллегия волейбольных судей учитывает в своей работе мнение команд по качеству судейства. Это мощный вспомогательный критерий наряду с оценкой судейства, даваемой по линии ВКС. Но, к сожалению, команды не часто пользуются предоставленной им возможностью оценить работу судей, использовать механизм, который им дали.

Главный тренер «Локомотива» предпочёл высказать негатив в интервью, а не воспользоваться механикой, разработанной для клубов. Мне искренне жаль, что его захлестнули эмоции, Пламен – интеллигентный человек», – приводит слова Самедова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.