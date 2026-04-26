«Зенит» СПб — «Локомотив» Новосибирск: во сколько начало, где смотреть матч за бронзу ЧР

Сегодня, 26 апреля, в рамках плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026 продолжится серия за третье место. В рамках серии за бронзовые медали третий матч проведут санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». Начало встречи запланировано на 15:00 мск. Счёт в серии между командами – 1-1.

Посмотреть трансляцию третьего матча серии за третье место плей-офф Суперлиги-2025/2026 «Зенит» Санкт-Петербург – «Локомотив» Новосибирск можно на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

В финале Суперлиги текущего сезона сыграют московское «Динамо» и казанский «Зенит». Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).