Расписание матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу на 26 апреля

Сегодня, 26 апреля, продолжится серия плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоится третий матч серии за бронзовые медали. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Мужчины. Расписание матчей на 26 апреля (время московское):

15:00. «Локомотив» Новосибирск — «Зенит» Санкт-Петербург. Счёт в серии — 1-1.

В финальной серии Суперлиги текущего сезона играют «Зенит-Казань» (Казань) и московское «Динамо». Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл петербургский «Зенит» (3-0 в серии).