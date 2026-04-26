«Зенит» СПб вышел вперёд в серии с «Локомотивом» за бронзовые медали Суперлиги

Волейболисты «Зенита» вышли вперёд в серии с новосибирским «Локомотивом» за бронзовые медали Суперлиги-2025/2026. Встреча проходила на площадке клуба из Новосибирска и завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:22) в пользу «Зенита».

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Мужчины. Серия за бронзовые медали:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Локомотив» Новосибирск – 3:0 (25:18, 25:18, 25:22). Счёт в серии — 2-1.

В финале Суперлиги текущего сезона играют московское «Динамо» и казанский «Зенит». Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).