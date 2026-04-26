«Зенит» СПб вышел вперёд в серии с «Локомотивом» за бронзовые медали Суперлиги

«Зенит» СПб вышел вперёд в серии с «Локомотивом» за бронзовые медали Суперлиги
Волейболисты «Зенита» вышли вперёд в серии с новосибирским «Локомотивом» за бронзовые медали Суперлиги-2025/2026. Встреча проходила на площадке клуба из Новосибирска и завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:22) в пользу «Зенита».

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 3-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Мужчины. Серия за бронзовые медали:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Локомотив» Новосибирск – 3:0 (25:18, 25:18, 25:22). Счёт в серии — 2-1.

В финале Суперлиги текущего сезона играют московское «Динамо» и казанский «Зенит». Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Сетка плей-офф Суперлиги-2025/2026
Календарь плей-офф Суперлиги-2025/2026
«Динамо» снова одолело казанский «Зенит». До оглушительной сенсации — один шаг!
