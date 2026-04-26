Результаты матча плей-офф мужской Суперлиги по волейболу 26 апреля

Сегодня, 26 апреля, продолжилась серия плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся третий матч серии за бронзовые медали. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Мужчины. Результаты матчей 26 апреля

«Локомотив» Новосибирск — «Зенит» Санкт-Петербург — 0:3 (18:25, 18:25, 22:25). Счёт в серии — 1-2.

В финальной серии Суперлиги текущего сезона играют «Зенит-Казань» и московское «Динамо». Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл петербургский «Зенит» (3-0 в серии).