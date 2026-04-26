Бывший капитан сборной Польши высказался за возвращение россиян на международную арену

Бывший капитан мужской сборной Польши по волейболу Михал Кубяк высказался за возвращение сборной России по волейболу на международную арену.

«Легко, сидя на диване, говорить: «Нет, давайте их вышвырнем вон». Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Я бы лично очень не хотел, чтобы из-за чьего-то политического решения меня на пять лет лишили возможности выступать на высшем уровне. Почему я как спортсмен должен нести ответственность за решения политиков?

Я бы хотел, чтобы они вернулись. Как спортсмены. Не знаю, как насчёт нации под флагом Путина, в эти материи не вникаю… Не знаю. Хотел бы, чтобы одна из лучших спортивных стран вернулась к международным соревнованиям. Потому что без них мне чего-то не хватает.

Не хочу, чтобы меня поняли в том смысле, что я хочу вернуть Россию. Нет. Просто хочу соревноваться со спортсменами, которые были одними из лучших. Хочу, чтобы мы могли соревноваться, смогли проверить, действительно ли они лучшие. Почему бы нам не попробовать их победить, чтобы мы могли сказать, что теперь мы лучшие?» – приводит слова Кубяка «ИноСМИ» со ссылкой на подкаст «В тени спорта».