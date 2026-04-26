Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

ВФВ представила символическую сборную женской Суперлиги сезона-2025/2026

Комментарии

Всероссийская федерация волейбола на официальном сайте представила символическую сборную российской женской Суперлиги сезона-2025/2026.

Лучших игроков на своих позициях определяли эксперты, а решающее слово осталось за главными тренерами команд.

Символическая сборная Суперлиги сезона-2025/2026:

связующая: Ева Павлович Мори, «Заречье-Одинцово»;
диагональная: Гайла Гонсалес, «Динамо-Ак Барс»;
блокирующая: Елизавета Фитисова, «Уралочка-НТМК»;
блокирующая: Юлия Бровкина, «Заречье-Одинцово»;
доигровщица: Брайелин Мартинес, «Динамо-Ак Барс»;
доигровщица: Ольга Бирюкова, «Заречье-Одинцово»;
либеро: Мария Бибина, «Динамо-Ак Барс».

Напомним, чемпионом женской российской Суперлиги стало «Динамо-Ак Барс», серебряные медали выиграло «Заречье-Одинцово», бронза — у московского «Динамо».

Материалы по теме
«Динамо» снова одолело казанский «Зенит». До оглушительной сенсации — один шаг!
«Динамо» снова одолело казанский «Зенит». До оглушительной сенсации — один шаг!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android