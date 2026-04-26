ВФВ представила символическую сборную женской Суперлиги сезона-2025/2026

Всероссийская федерация волейбола на официальном сайте представила символическую сборную российской женской Суперлиги сезона-2025/2026.
Лучших игроков на своих позициях определяли эксперты, а решающее слово осталось за главными тренерами команд.
Символическая сборная Суперлиги сезона-2025/2026:
связующая: Ева Павлович Мори, «Заречье-Одинцово»;
диагональная: Гайла Гонсалес, «Динамо-Ак Барс»;
блокирующая: Елизавета Фитисова, «Уралочка-НТМК»;
блокирующая: Юлия Бровкина, «Заречье-Одинцово»;
доигровщица: Брайелин Мартинес, «Динамо-Ак Барс»;
доигровщица: Ольга Бирюкова, «Заречье-Одинцово»;
либеро: Мария Бибина, «Динамо-Ак Барс».
Напомним, чемпионом женской российской Суперлиги стало «Динамо-Ак Барс», серебряные медали выиграло «Заречье-Одинцово», бронза — у московского «Динамо».