Результаты матчей мужского Кубка России — 2026 по волейболу 26 апреля

Сегодня, 26 апреля, продолжился розыгрыш Кубка России — 2026 по волейболу среди мужских команд. В рамках игрового дня состоялся один матч третьего этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Волейбол. Кубок России – 2026. Третий этап. Результаты матчей 26 апреля:

«Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Енисей» Красноярск — 3:1 (25:17: 25:23, 20:25: 25:13).

В первом матче серии победу со счётом 3:0 (25:14, 25:16, 25:21) одержал клуб из Ленинградской области.

Действующим победителем соревнований является новосибирский «Локомотив», который в финале розыгрыша турнира 2025 года обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).