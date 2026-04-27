Расписание матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу на 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, продолжится серия плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоится третья встреча в финальной серии. Она пройдёт в Москве. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание на 27 апреля (время московское):

19:00. «Динамо» Москва — «Зенит» Казань (счёт в серии — 2-0).

В финальной серии Суперлиги текущего сезона играют «Зенит-Казань» (Казань) и московское «Динамо». Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл петербургский «Зенит» (3-0 в серии).