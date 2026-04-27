Расписание матчей мужского Кубка России — 2026 по волейболу на 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, продолжится розыгрыш Кубка России — 2026 по волейболу среди мужских команд. В рамках игрового дня состоится один матч третьего этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Волейбол. Кубок России – 2026. Предварительный этап (время московское):

19:00. «Белогорье» Белгород — «Факел Ямал» Новый Уренгой.

В первом матче серии победу со счётом 3:1 (25:20, 21:25, 25:2,0, 25:21) одержал клуб из Белгорода.

Действующим победителем соревнований является новосибирский «Локомотив», который в финале розыгрыша турнира 2025 года обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).