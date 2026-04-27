«Динамо М» — «Зенит-Казань»: во сколько начало матча финала Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 27 апреля, в Москве состоится третья игра в рамках финальной серии плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026. На площадке сойдутся столичное «Динамо» и казанский «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

«Чемпионат» будет вести LIVE, посвящённый финальной серии. В прямом телевизионном эфире видеотрансляцию покажут каналы «Матч ТВ» и «Волейбол». Посмотреть матч можно будет и на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). На данный момент счёт в серии — 2-0 в пользу москвичей.

Напомним, действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл петербургский «Зенит» (3-0 в серии).