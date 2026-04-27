«Динамо М» — «Зенит-Казань»: онлайн-трансляция финала Суперлиги начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 27 апреля, в Москве состоится третья игра в рамках финальной серии плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026. На площадке сойдутся столичное «Динамо» и казанский «Зенит». На данный момент счёт в серии — 2-0 в пользу москвичей. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Счёт в личных встречах — 34-5 в пользу представителей казанского волейбольного клуба. Напомним, действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале в прошлом году обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга (счёт в серии — 3-0).