Российская волейболистка Наталия Гончарова может завершить карьеру — итальянский журналист

Капитан женского волейбольного клуба «Динамо» Москва Наталия Гончарова может уйти из большого спорта. Об этом в социальных сетях сообщил итальянский журналист Алессандро Гаротта. Сообщение появилось сегодня, 27 апреля.

В сентябре 2025 года пресс-служба столичного клуба сообщила о продлении контракта до конца сезона-2025/2026 с Гончаровой, выступающей на позиции диагональной.

36-летняя Гончарова выступает за «Динамо» с 2008 года. Прошедший сезон стал для неё 17-м за столичную команду. В составе московского клуба она шесть раз выиграла золото чемпионата России, становилась обладательницей Кубка страны, а также трижды выигрывала национальный Суперкубок. Также она является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России. В 2010 году ей присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».