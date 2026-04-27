Российская волейболистка Наталия Гончарова может завершить карьеру — итальянский журналист

Российская волейболистка Наталия Гончарова может завершить карьеру — итальянский журналист
Наталия Гончарова
Капитан женского волейбольного клуба «Динамо» Москва Наталия Гончарова может уйти из большого спорта. Об этом в социальных сетях сообщил итальянский журналист Алессандро Гаротта. Сообщение появилось сегодня, 27 апреля.

В сентябре 2025 года пресс-служба столичного клуба сообщила о продлении контракта до конца сезона-2025/2026 с Гончаровой, выступающей на позиции диагональной.

36-летняя Гончарова выступает за «Динамо» с 2008 года. Прошедший сезон стал для неё 17-м за столичную команду. В составе московского клуба она шесть раз выиграла золото чемпионата России, становилась обладательницей Кубка страны, а также трижды выигрывала национальный Суперкубок. Также она является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России. В 2010 году ей присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».

Материалы по теме
«Динамо» разобралось с «Зенитом» во втором матче финала Суперлиги! Как это было?
«Динамо» разобралось с «Зенитом» во втором матче финала Суперлиги! Как это было?
