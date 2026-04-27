«Нам не стоит опускать руки». Вербов — о настрое перед третьим матчем серии с «Динамо»

Главный тренер МВК «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал настрой команды перед третьим матчем финальной серии с московским «Динамо». «Зенит-Казань» проигрывает в серии со счётом 0-2.

«Счёт в серии 0-2, и мы играем в Москве, но я никогда не чувствовал, что в этом есть какое-то преимущество – они неплохо умеют играть на выезде, и мы так же неплохо играем в Москве. Нам не стоит опускать руки, если мы хотим бороться, если, как говорится, нам суждено проиграть, — мы точно должны сделать это с душой и сердцем.

Самое главное — не опустить руки и не «доезжать», потому что у нас есть ребята молодые, для которых это первая финальная серия, но есть и опытные парни, которые играли уже их тысячи и были в ситуациях со счётом 0-2 и в матчах, и в сериях. Поэтому важно проявить характер, ведь за нас болеет огромное количество людей, мы просто не имеем права как то «доезжать», доигрывать, расстраиваться, переживать, ведь за спиной уже целый сезон позади и это будет выглядеть с нашей стороны как предательство друг друга, болельщиков, если мы не сделаем свой максимум», – сказал Вербов во время пресс-подхода.