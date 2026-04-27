Волейболисты московского «Динамо» стали чемпионами России, обыграв «Зенит-Казань»

Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы стал победителем чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги. В финальной серии команда Константина Брянского обыграла «Зенит-Казань» со счётом 3-0.

Решающий матч серии, прошедший в Москве, завершился со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:13) в пользу хозяев площадки.

Отметим, серия за бронзовые награды ЧР у мужчин ещё продолжается. В ней санкт-петербургский «Зенит» ведёт со счётом 2-1 у «Локомотива» из Новосибирска.

Казанский «Зенит» до сезона-2025/2026 трижды становился чемпионом Суперлиги и все финальные серии выигрывал со счётом 3-0. «Динамо» выиграло чемпионат впервые с сезона-2021/2022.