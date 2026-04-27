Московское «Динамо» впервые с сезона-2021/2022 выиграло чемпионат России по волейболу

В финальной серии сезона-2025/2026 команда Константина Брянского обыграла «Зенит-Казань» со счётом 3-0. Решающий матч серии, прошедший сегодня, 27 апреля, в Москве, завершился со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:13) в пользу хозяев площадки.

«Динамо» выигрывало чемпионат России — 2021/2022 ещё в формате «Финала шести». В титульном матче москвичи обыграли «Локомотив» со счётом 3:2.

Отметим, казанский «Зенит» до сезона-2025/2026 трижды становился чемпионом Суперлиги и все финальные серии выигрывал со счётом 3-0.