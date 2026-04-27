Московское «Динамо» в пятый раз в истории выиграло чемпионат России по волейболу

Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы в пятый раз в своей истории выиграл чемпионат России среди команд Суперлиги.

В финальной серии сезона-2025/2026 московское «Динамо» обыграло «Зенит-Казань» со счётом 3-0. Решающий матч серии, прошедший сегодня, 27 апреля, в Москве, завершился со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:13) в пользу хозяев площадки.

Ранее «Динамо» выигрывало чемпионат России по волейболу среди мужчин в сезонах-2005/2006, 2007/2008, 2020/2021, 2021/2022.

Отметим, казанский «Зенит» до сезона-2025/2026 трижды становился чемпионом Суперлиги и все финальные серии выигрывал со счётом 3-0.