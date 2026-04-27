Алексей Вербов впервые в карьере тренера проиграл серию плей-офф чемпионата России

Двукратный бронзовый призёр Олимпиад российский волейболист, а ныне тренер Алексей Вербов впервые в карьере проиграл серию плей-офф чемпионата России среди команд Суперлиги в роли тренера.

В финальной серии сезона-2025/2026 команда Вербова «Зенит-Казань» со счётом 0-3 проиграла московскому «Динамо». Решающий матч серии, прошедший сегодня, 27 апреля, в Москве, завершился со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:13) в пользу хозяев площадки.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 3-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов

Отметим, казанский «Зенит» до сезона-2025/2026 трижды становился чемпионом Суперлиги и все финальные серии выигрывал со счётом 3-0. Эти титулы команда выиграла под руководством именно Вербова.

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026 по волейболу
Таблица плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026 по волейболу
