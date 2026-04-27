Алексей Вербов впервые в карьере тренера проиграл серию плей-офф чемпионата России

Двукратный бронзовый призёр Олимпиад российский волейболист, а ныне тренер Алексей Вербов впервые в карьере проиграл серию плей-офф чемпионата России среди команд Суперлиги в роли тренера.

В финальной серии сезона-2025/2026 команда Вербова «Зенит-Казань» со счётом 0-3 проиграла московскому «Динамо». Решающий матч серии, прошедший сегодня, 27 апреля, в Москве, завершился со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:13) в пользу хозяев площадки.

Отметим, казанский «Зенит» до сезона-2025/2026 трижды становился чемпионом Суперлиги и все финальные серии выигрывал со счётом 3-0. Эти титулы команда выиграла под руководством именно Вербова.