Московское «Динамо» впервые в истории обыграло «Зенит-Казань» в плей-офф Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы впервые в истории обыграл команду «Зенит-Казань» в серии плей-офф чемпионата России среди команд Суперлиги.

В финальной серии сезона-2025/2026 команда Константина Брянского обыграла «Зенит-Казань» со счётом 3-0 и завоевала пятый в истории клуба и первый с сезона-2021/2022 титул чемпионов России.

Решающий матч серии, прошедший сегодня, 27 апреля, в Москве, завершился со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:13) в пользу хозяев площадки.

Отметим, казанский «Зенит» до сезона-2025/2026 трижды становился чемпионом Суперлиги и все финальные серии выигрывал со счётом 3-0.