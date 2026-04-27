Видео: волейболистам московского «Динамо» вручили трофей за победу в Суперлиге

Волейболисты московского «Динамо» получили трофей за победу в чемпионате России — 2025/2026 среди команд Суперлиги.

Видео доступно в телеграм-канале Всероссийской федерации волейбола. Права на него принадлежат ВФВ.

В финальной серии команда Константина Брянского обыграла «Зенит-Казань» со счётом 3-0 и принесла «Динамо» пятый титул в истории клуба. Решающий матч серии, прошедший в Москве, завершился со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:13) в пользу хозяев площадки.

Казанский «Зенит» до сезона-2025/2026 трижды становился чемпионом Суперлиги и все финальные серии выигрывал со счётом 3-0. «Динамо» выиграло чемпионат впервые с сезона-2021/2022.