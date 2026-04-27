«Зенит-Казань» впервые под руководством Вербова проиграл три матча подряд в Суперлиге

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» под руководством двукратного бронзового призёра Олимпиад российского волейболиста, а ныне тренера Алексея Вербова впервые проиграл три матча подряд в чемпионате России среди команд Суперлиги.

И это произошло в финальной серии сезона-2025/2026. Команда Вербова «Зенит-Казань» со счётом 0-3 проиграла московскому «Динамо». Решающий матч серии, прошедший сегодня, 27 апреля, в Москве, завершился со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:13) в пользу хозяев площадки.

Отметим, ранее «Зенит-Казань» проигрывал три матча подряд в сезоне-2021 — «Кузбассу» (0:3), «Динамо» (0:3), «Зениту» СПб (1:3).