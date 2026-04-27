Главная Волейбол Новости

Константинов — о поражении от «Зенита»: худшая игра в плей-офф, может, и в чемпионате

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов оценил игру своей команды в третьем матче с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в рамках серии за бронзу чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:22) в пользу петербургского клуба. Общий счёт в серии — 2-1 в пользу команды Владимира Алекно.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 3-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

«Не вопрос в трёх партиях. Мы уже проигрывали здесь дома Питеру, но там была борьба, всё очень на тоненького. Считаю, что сегодня была наша худшая игра в плей-офф, может, и вообще в чемпионате. Мы были далеки от наших ожиданий по настрою, по тому, как проявить себя. Была какая-то возможность в третьей партии, однако и её провалили по той же схеме, как и предыдущие две партии, но в концовке. К сожалению, ничего позитивного не можем сказать об этой игре.

Единственный плюс, что однозначно следующий матч хуже уже сыграть не сможем. Так что будем настраиваться на следующую игру. Попытаемся вернуть серию в Питер», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

