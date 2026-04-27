Финальная серия мужского ЧР по волейболу в четвёртый раз подряд завершилась со счётом 3-0

В финальной серии сезона-2025/2026 «Динамо» из Москвы обыграло «Зенит-Казань» со счётом 3-0 и в пятый раз в истории клуба завоевало титул чемпионов России. Решающий матч серии, прошедший сегодня, 27 апреля, в Москве, завершился со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:13) в пользу хозяев площадки.

До этого все три сезона победу со счётом 3-0 в серии одерживали волейболисты «Зенита-Казань» — дважды над «Динамо» (сезон-2022/2023 и сезон-2023/2024) и один раз над «Зенитом» из Санкт-Петербурга (2024/2025).