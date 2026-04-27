«Они молодцы. Мы не молодцы». Вольвич — о поражении казанского «Зенита» в финале ЧР

Блокирующий казанского «Зенита» Артём Вольвич прокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» в финальной серии чемпионата России. Последний матч между командами завершился со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:13). Общий счёт в серии – 3-0 в пользу столичного клуба.

«Если в целом серию взять, «Динамо» вообще по факту обыграло. К нашему большому сожалению, мы, думаю, не показали даже 50% того волейбола, который показывали на протяжении всего сезона. Поэтому тут заслуженная абсолютно победа «Динамо».

Никаких вообще вопросов не оставили нам, наверное, за исключением первого матча, где мы что-то могли. Да и то, мне кажется, объективно, что они там даже больше перенервничали, и мы за счёт этого вернулись в какую-то игру. Они молодцы, вот и всё. Мы не молодцы. Тут даже прицепиться не к чему. Что у нас могло хорошо получится… не знаю», – сказал Вольвич в послематчевом интервью пресс-службе казанского клуба.