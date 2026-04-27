«Для этой команды это тоже достижение». Вербов — о серебре ЧР для казанского «Зенита»

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал поражение своей команды в финале мужского чемпионата России. Третий матч с московским «Динамо» завершился со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:13). Общий счёт в серии – 3-0 в пользу столичного клуба.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 3-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов

«Мы с первой игры пытались что-то сделать, но вообще ничего не получалось. В первую очередь хочу поздравить «Динамо» с заслуженной победой. Во вторую очередь хочу поздравить нас с серебряной медалью. Для этой команды — это тоже определённое достижение. Понимаю, что Казань приучила всех только к первому месту, но не всегда так бывает. И с точки зрения желания ребят и их отношения в течение всего сезона вообще никаких претензий ни у кого быть не может.

В финальной серии мы не были в оптимальном функциональном и эмоциональном состоянии — это безусловно. Мы позволяли делать «Динамо» просто всё, что они хотят, и, конечно, очень тяжело было переломить моральную составляющую в нашу сторону.

Где-то мы нехорошо подавали, а это тоже показатель функционального и психологического состояния. Это надо разобраться нам — тренерскому штабу вместе с командой — почему мы к таким важным матчам были не готовы. Понятно, можно сейчас найти какие-то оправдания, но делать этого абсолютно не хочется.

Ну, и надо отдавать себе отчёт, что у нас на площадке стоит четыре новых человека. Всегда хочется очень быстро и сразу, чтобы команда стала командой, и все друг дружку с закрытыми глазами понимали? Ну вот мы смотрим на «Динамо» — они в этом составе играют уже лет пять и в тяжёлой стрессовой ситуации чувствуют друг друга вообще оптимально.

У нас, конечно, когда не чувствуешь себя оптимально физически и эмоционально, начинались разлад и шатания. Они были и с «Локомотивом». Там тоже нельзя сказать, что мы показывали какую-то выдающуюся игру, но за счёт желания получилось перебороть.

Здесь уровень команды «Динамо» не позволил нам с таким качеством игры победить и показать свои лучшие качества. Только мы там куда-то начинали, они сразу это гасили в нас. Есть над чем работать, но в то же самое время есть серебряные медали. Эта медаль — тоже огромная работа, которая проделана в течение всего сезона», – приводит слова Вербова «БО Спорт».

