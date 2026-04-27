Вербов прокомментировал поражение «Зенита-Казань» со счётом 0-3 в финальной серии ЧР

Главный тренер клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал поражение своей команды в финальной серии чемпионата России — 2025/2026.

В финальной серии сезона-2025/2026 команда Вербова со счётом 0-3 проиграла московскому «Динамо». Решающий матч серии, прошедший сегодня, 27 апреля, в Москве, завершился со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:13) в пользу хозяев площадки.

«Понимаю, наши ожидания всегда максимальные, но пока на сегодняшний день серебряные медали. Всех с ними поздравляю. Спасибо всем нашим болельщикам, целый сектор сегодня был наш. И вообще на всех последних матчах в Казани было очень классно, были нашим седьмым игроком.

Надеюсь, что мы сейчас восстановимся, перезагрузимся, у нас впереди ещё Кубок России. Постараемся всех порадовать там своей хорошей игрой.

Не смогли показать свои максимумы в этой финальной серии. На это есть и объективные, и субъективные причины. Не вешаем нос, продолжаем работать», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.