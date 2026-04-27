Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Вербов прокомментировал поражение «Зенита-Казань» со счётом 0-3 в финальной серии ЧР

Комментарии

Главный тренер клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал поражение своей команды в финальной серии чемпионата России — 2025/2026.

В финальной серии сезона-2025/2026 команда Вербова со счётом 0-3 проиграла московскому «Динамо». Решающий матч серии, прошедший сегодня, 27 апреля, в Москве, завершился со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:13) в пользу хозяев площадки.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 3-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов

«Понимаю, наши ожидания всегда максимальные, но пока на сегодняшний день серебряные медали. Всех с ними поздравляю. Спасибо всем нашим болельщикам, целый сектор сегодня был наш. И вообще на всех последних матчах в Казани было очень классно, были нашим седьмым игроком.

Надеюсь, что мы сейчас восстановимся, перезагрузимся, у нас впереди ещё Кубок России. Постараемся всех порадовать там своей хорошей игрой.

Не смогли показать свои максимумы в этой финальной серии. На это есть и объективные, и субъективные причины. Не вешаем нос, продолжаем работать», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026 по волейболу
Таблица плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026 по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android