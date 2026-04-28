Результаты матчей мужского Кубка России — 2026 по волейболу на 27 апреля

27 апреля продолжился розыгрыш Кубка России – 2026 по волейболу среди мужских команд. В рамках очередного игрового дня прошёл ответный матч четвёртого раунда плей-офф турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Кубок России — 2026, мужчины. Предварительный этап. Результаты на 27 апреля:

«Белогорье» Белгород — «Факел Ямал» Новый Уренгой – 3:1 (22:25, 25:18, 30:28, 26:24).

Действующим победителем соревнований является новосибирский «Локомотив», который в финале розыгрыша турнира 2025 года обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14). Финальная часть будет проходить с 12 по 17 мая в Москве. Эта стадия турнира известна как «Финал шести».