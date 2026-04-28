Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу 27 апреля

27 апреля продолжился плей-офф мужского чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги по волейболу. В рамках игрового дня состоялся третий матч серии за золотые награды, он стал решающим. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Волейбол. Мужчины. Суперлига-2025/2026. Плей-офф, серия за титул. Результаты встречи 27 апреля:

«Динамо М» Москва — «Зенит-Казань» Казань – 3:0 (27:25, 25:23, 25:13). Счёт в серии 3-0, серия завершена.

Отметим, серия за бронзовые награды Суперлиги у мужчин ещё продолжается. В ней санкт-петербургский «Зенит» ведёт со счётом 2-1 у «Локомотива» из Новосибирска.