Расписание матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу на 28 апреля

Сегодня, 28 апреля, продолжится серия плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоится четвёртый матч серии за бронзовые медали. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Мужчины. Расписание матчей на 28 апреля (время московское):

15:00. «Локомотив» Новосибирск — «Зенит» Санкт-Петербург. Счёт в серии — 1-2.

Накануне, 27 апреля, чемпионом России по волейболу среди мужчин стало московское «Динамо». Москвичи в финальной серии обыграли «Зенит-Казань» с сухим счётом в серии (3-0) и лишили казанский клуб титула действующего чемпиона.