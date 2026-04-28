«Локомотив» Новосибирск — «Зенит» СПб: во сколько начало, где смотреть матч за бронзу ЧР

Сегодня, 28 апреля, в рамках плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026 продолжится серия за третье место. В рамках серии за бронзовые медали четвёртый матч проведут новосибирский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Начало встречи запланировано на 15:00 мск. Счёт в серии между командами – 2-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

Посмотреть трансляцию третьего матча серии за третье место плей-офф Суперлиги-2025/2026 «Локомотив» Новосибирск — «Зенит» Санкт-Петербург можно на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Накануне, 27 апреля, чемпионом России по волейболу среди мужчин стало московское «Динамо». Москвичи в финальной серии обыграли «Зенит-Казань» с сухим счётом в серии (3-0) и лишили казанский клуб титула действующего чемпиона.