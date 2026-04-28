Новосибирский «Локомотив» сравнял счёт в серии с «Зенитом» СПб за бронзу Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» Новосибирск одержал домашнюю победу над санкт-петербургским «Зенитом» в четвёртом матче серии за бронзу Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 27:25, 25:20). После этой победы новосибирского клуба счёт в серии между командами вновь стал равным — 2-2.

Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

Обладатель бронзовых медалей определится в решающем, пятом матче, который пройдёт 2 мая в Санкт-Петербурге.

Накануне, 27 апреля, чемпионом России по волейболу среди мужчин стало московское «Динамо». Москвичи в финальной серии обыграли «Зенит-Казань» с сухим счётом в серии (3-0) и лишили казанский клуб титула действующего чемпиона.

