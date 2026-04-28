Новосибирский «Локомотив» сравнял счёт в серии с «Зенитом» СПб за бронзу Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» Новосибирск одержал домашнюю победу над санкт-петербургским «Зенитом» в четвёртом матче серии за бронзу Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 27:25, 25:20). После этой победы новосибирского клуба счёт в серии между командами вновь стал равным — 2-2.

Обладатель бронзовых медалей определится в решающем, пятом матче, который пройдёт 2 мая в Санкт-Петербурге.

Накануне, 27 апреля, чемпионом России по волейболу среди мужчин стало московское «Динамо». Москвичи в финальной серии обыграли «Зенит-Казань» с сухим счётом в серии (3-0) и лишили казанский клуб титула действующего чемпиона.