Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу на 28 апреля

Сегодня, 28 апреля, продолжилась серия плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся четвёртый матч серии за бронзовые медали. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Мужчины. Результаты встреч на 28 апреля:

«Локомотив» Новосибирск — «Зенит» Санкт-Петербург – 3:0 (25:19, 27:25, 25:20).

Счёт в серии стал 2-2.

Накануне, 27 апреля, чемпионом России по волейболу среди мужчин стало московское «Динамо». Москвичи в финальной серии обыграли «Зенит-Казань» с сухим счётом в серии (3-0) и лишили казанский клуб титула действующего чемпиона.