«Динамо» — «Тулица»: результат матча 28 апреля, счёт 3:0, 1-й тур Кубка России

Московское «Динамо» обыграло «Тулицу» в 1-м туре Кубка России
Сегодня, 28 апреля, в рамках 1-го тура Кубка России — 2026 московский волейбольный клуб «Динамо» обыграл «Тулицу» со счётом 3:0 (25:14, 25:19, 29:27).

Кубок России (ж) . Группа Б. 1-й тур
28 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Тулица
Тульская область
Динамо М: Лазарева, Ташлыкова, Чирович, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Шевчук, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Ахметова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Ахмедова, Симонова, Сокольчик, Скворцова, Сидорова

Волейбол. Кубок России — 2026. Женщины. Групповой этап, 1-й тур:

«Динамо» Москва — «Тулица» Тульская область — 3:0 (25:14, 25:19, 29:27).

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, выбыв на стадии отбора. Шесть команд были поделены на две группы, по три в каждой. Участники играют в круг в своей группе, а затем двое лучших из каждой тройки проходят в полуфинал. Обладатель трофея и бронзовый призёр определятся в воскресенье, 3 мая.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Кто станет новым обладателем Кубка России? Финальный аккорд в женском волейболе
Кто станет новым обладателем Кубка России? Финальный аккорд в женском волейболе
