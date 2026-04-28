Московское «Динамо» обыграло «Тулицу» в 1-м туре Кубка России

Сегодня, 28 апреля, в рамках 1-го тура Кубка России — 2026 московский волейбольный клуб «Динамо» обыграл «Тулицу» со счётом 3:0 (25:14, 25:19, 29:27).

Волейбол. Кубок России — 2026. Женщины. Групповой этап, 1-й тур:

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, выбыв на стадии отбора. Шесть команд были поделены на две группы, по три в каждой. Участники играют в круг в своей группе, а затем двое лучших из каждой тройки проходят в полуфинал. Обладатель трофея и бронзовый призёр определятся в воскресенье, 3 мая.